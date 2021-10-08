الشرط الجزائي في عقد نجم برشلونة الشاب يغري مان يونايتد، ليفربول وباريس سان جيرمان

أبدت أندية ليفربول و مانشستر يونايتد اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع نجم برشلونة الواعد “جافي”، مع منافسة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تألقه الكبير مع فريق رونالد كومان هذا الموسم، وكذا، الشرط الجزائي المنخفض في عقد اللاعب.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، واسمه الكامل “بابلو مارتن بايز جافيرا”، هو آخر خريج من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة بالنادي يتألق في الفريق الأول.

وظهر خافي لأول مرة مع فريق كومان في أواخر أغسطس، حيث جاء كبديل في الفوز 2-1 على خيتافي ليصبح ثاني أصغر لاعب يظهر مع النادي بعد أنسو فاتي.

وأقنعت عروضه مدرب برشلونة رونالد كومان بمنح لاعب خط الوسط الواعد دقائق أكثر وكافأه بمركز أساسي مع العملاق الكتالوني في الهزيمة الأخيرة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد.

تمت مراقبة عروض خافي عن كثب من قبل العديد من أندية النخبة في أوروبا، ابرزها ناديي ليفربول ومان يونايتد الحريصان على ضم الدولي الإسباني وفقاً لصحيفة ناسيونال الكتالونية.

من المفهوم أن النجم الواعد لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 50 مليون يورو (42.4 مليون جنيه إسترليني)، على الرغم من أنه لا يزال تحت شروط الشباب لأنه لن يبلغ 18 عامًا حتى أغسطس من العام المقبل.

لكن التقرير يضيف أن ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز لن يثني عن سعيه وراء صانع الألعاب الموهوب، حتى لو كان ذلك يعني تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

كما يراقب عملاق دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان – الذي وقع مع ليونيل ميسي في وقت سابق هذا الصيف بعد إطلاق سراحه من برشلونة – وضعية اللاعب الذي نال ثقة مدرب لاروخا لويس إنريكي مؤخراً.