تقرير..قصة حريق ملعب مباراة أندورا وانجلترا بتصفيات كأس العالم

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة أن حريقًا اندلع في الاستاد الوطني في أندورا عشية مباراة أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022.

ونشرت سكاي مقاطع فيديو تظهر كابينة البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت سكاي إن رجال الاطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران لكن الكابينة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

وتدرب لاعبو منتخب إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.!