البث المباشر .. مشاهدة مباراة اليوم الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 8-10-2021.

يلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وتستضيف الجزائر نظيرتها النيجر اليوم على ملعب مصطفى تشاكر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة، ويأمل رجال جمال بلماضي تحقيق الانتصار الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 لتأكيد صدارة ترتيب المجموعة.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي تمتلك في جعبتها 4 نقاط ايضًا، بينما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل جيبوتي الترتيب دون نقاط.

وبدأ محاربو الصحراء تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة يوم 2 سبتمبر 2021، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة (8-0).

ووقع منتخب الجزائر في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الثانية أمام مستضيفه بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

في المقابل، انتزع منتخب النيجر انتصاره الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب جيبوتي في الجولة الماضية، بعدما تجرع طعم الخسارة في المباراة الافتتاحية للمجموعة أمام بوركينا فاسو.

وستسعى النيجر إلى الخروج بأقل الأضرار من أمام بطل أفريقيا اليوم، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب بالجولة الرابعة المقرر إقامته يوم الثلاثاء 12-10-2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر والنيجر اليوم، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة الفيفا بموقع يوتيوب، كما تذاع على قناة شركة الرياضة السعودية SSC5 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي «عبدالله الحربي».