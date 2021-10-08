بث مباشر..مشاهدة مباراة عمان والكويت في بطولة غرب اسيا رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة عمان والكويت اليوم الجمعة 8 أكتوبر، في ثالث جولات دور مجموعات بطولة كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في السعودية.

تنطلق مباراة منتخب عمان الاولمبي ضد منتخب الكويت الاولمبي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الراكة، عند الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة عمان ضد الكويت على 5 قنوات مختلفة، في مقدمتهم القناة الرياضية العمانية المفتوحة على النايل سات بصوت المعلق محمد البلوشي، بالاضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق أحمد الحوسني.

كما تنقلها قناة دبي الرياضية 2 بصوت المعلق علي سليمان علي، وقناة الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق اليمني محمد السعدي، وقناة الكويت الرياضية المفتوحة بصوت المعلق بدر شداد.

يحتل منتخب عمان الاولمبي المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الأردن في الافتتاح، وخسارته بهدف أمام اليمن في الجولة الثانية.

وسيتوجب على المنتخب العماني تحقيق الفوز على نظيره الكويتي مساء اليوم الجمعة إذا ما أراد بلوغ نصف النهائي كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني، في حال تمكن منتخب اليمن من هزيمة الاردن اليوم، وسجل اهداف اكثر من فلسطين صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وفارق هدف.

وتواجه المنتخبان العماني والكويتي تحت 23 عامًا في العديد من المناسبات على مدار السنوات ال30 الماضية، منذ عام 1991 حتى الآن، واستطاع منتخب الكويت الفوز بـ 5 مباريات مقابل 3 انتصارات للاحمر العماني، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمع عمان بـ منتخب الكويت الأولمبي قبل مباراة اليوم، يرجع إلى نصف نهائي بطولة هواوي السادسة للمنتخبات الخليجية الأولمبية في يناير 2015، وانتهت لصالح الكويت بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/5 بعد التعادل الايجابي 1/1 في الوقت الأصلي.

ولم يسبق لكلا الفريقين وتواجها أبدًا في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، وكان آخر لقاء رسمي جمعهما في التصفية النهائية لتصفيات آسيا الأولمبية يوم 12 مايو 2004، وانتهى بالتعادل من دون أهداف.

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