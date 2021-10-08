بث مباشر..مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب اسيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم الجمعة بين السعودية والبحرين في ثالث جولات دور مجموعات بطولة غرب اسيا تحت 23 عامًا.

تنطلق مباراة السعودية والبحرين على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وينقل لقاء السعودية الاولمبي والبحرين الاولمبي على شاشة قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي عبد الله السعدي، وتنقلها كذلك قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي محمد الشامسي.

كما تنقلها قنوات أخرى مثل الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق سمير اليعقوبي، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC السابعة بصوت المعلق جعفر الصليح.

ويتصدر المنتخب السعودي الاولمبي المجموعة الثالثة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط بعد فوزه بقيادة النجم عبد الله الحمدان بثنائية نظيفة على المنتخب السوري يوم الاربعاء الماضي.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني برصيد 3 نقاط وهدف وحيد كان قد فاز به على منتخب البحرين المتذيل في اللقاء الافتتاحي.

ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل فقط لضمان الترشح إلى الدور نصف النهائي عن هذه المجموعة المكونة من 3 منتخبات فقط.

وقبل مباراة اليوم، تواجه المنتخبان السعودي والبحريني تحت 23 عامًا، في العديد من المباريات والمناسبات الأولمبية السابقة منذ عام 1975 حتى عام 2019.

ولعب منتخب السعودية الاولمبي ضد نظيره البحريني ما مجموعه 20 مباراة، واستطاعت السعودية الفوز في 15 مباراة مقابل 3 انتصارات للبحرين وتعادلين.وترجع آخر مواجهة بين السعودية الاولمبي والبحرين الاولمبي إلى تاريخ 17 نوفمبر 2019 في بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الاولمبية، وانتهت لصالح السعودية بهدفين لهدف، وسجل للأخضر فواز عوض الطريس ومحمد المجحد.

أما آخر لقاء رسمي فقد كان في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا، في شهر يوليو 2017، وفازت السعودية 1/3، وسجل للأخضر عبد العزيز العرياني وسامي خليل النجعي وحمد محمود الشمسان بالخطأ في مرمام، وأحرز علي جعفر مدن هدف البحرين الوحيد.

والتقى الفريقان في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في قطر 2015، وفازت السعودية بنتيجة 2/3، وسجل رائد عبد الله الغامدي وعبد المجيد الصليهم وعبد الله مادو للأخضر السعودي الأولمبي، بينما سجل علي عبد الرسول وعبد الله علي العجمي للأحمر البحريني.

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