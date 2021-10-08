الامارات | حريق في ملعب مباراة إنجلترا وأندورا.. ومخاوف حول البث التلفزيوني (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في ملعب مباراة إنجلترا وأندورا.. ومخاوف حول البث التلفزيوني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في الملعب الوطني في أندورا عشية استضافته مباراة منتخبها أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ونشرت الشبكة مقاطع فيديو تظهر "كابينة" البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت الشبكة إن رجال الاطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران لكن "الكابينة" تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

وتدرب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

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