الامارات | منتخب الإمارات يكتسح إيران 29-صفر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يكتسح إيران 29-صفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق المنتخب الوطني للرجال على نظيره الإيراني بنتيجة 29-صفر في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للرجبي المقامة حاليا بملاعب اسباير في الدوحة بعدما سيطر منتخبنا على المواجهة لعبا ونتيجة وهو ما يضع قدمه في الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج اليوم الأول مميزة لمنتخبي الرجال والسيدات حيث افتتح منتخب السيدات مشواره في البطولة بالفوز الأول على منتخب سوريا بنتيجة 40-7، وسط سيطرة على مجريات اللعب على مدار الشوطين حيث لم يسمح للاعبات سوريا سوى تسجيل تراي واحد وهو ما يعادل سبع نقاط كما نجح المنتخب الوطني في المباراة الثانية في الفوز على العراق بنتيجة 57-صفر، ليتأهل منتخبا الرجال والسيدات للمربع الذهبي.

وأسفرت بقية النتائج في بطولة السيدات فاز منتخب قطر على العراق 54-7، فيما فازت سوريا على إيران 14-7، وفي بطولة الرجال فازت قطر على فلسطين 58-صفر، ولبنان على فلسطين 68-صفر.

وتشهد البطولة اليوم استكمال الدور الأول حيث يتأهل 4 منتخبات من كل مسابقة للدور نصف النهائي ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث والفائزان يصعدان للمباراة النهائية ويستكمل منتخبنا للسيدات الدور الأول بمباراة قطر الأخيرة في الدور الأول فيما يلعب منتخبنا للرجال مع فلسطين ولبنان.

من جهته، قال أعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس البعثة محمد شاكر عن سعادته بالفوز الأول لمنتخبي الرجال والسيدات وقال: «اللاعبون واللاعبات في جاهزية تامة من قبل البطولة ولدينا عناصر مميزة ولم يتوقف الإعداد طوال الفترة الماضية وهدفنا في المقام الأول لقب البطولة سواء على مستوى الرجال أو السيدات».

وأضاف أن «الإمارات باتت لها خبرة كبيرة في اللعب بفضل المشاركات التي لا تتوقف على المستوى القاري والعربي وأيضا لدينا قاعدة مميزة من اللاعبين وتحولنا أهدافنا من المشاركة واكتساب الخبرة إلى الفوز بالبطولة وهو ما شهدناه مؤخرا لمنتخب الفتيات تحت 18 سنة والذي فاز بالبطولة الآسيوية».



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