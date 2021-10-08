شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج وترتيب دورى القسم الثانى مجموعة القاهرة .. زد يتصدر وبلبيس ثانيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 8 مباريات بالجولة الثانية من المجموعة الثانية "القاهرة" من دورى القسم الثانى، حيث فاز فريق السكة الحديد على فريق وادى دجله بثلاثية مقابل هدفين.

وحقق فريق الترسانة فوزًا غاليًا على فريق النصر بهدف دون رد سجله أحمد علي في الدقيقة الأخيرة من المباراة وفاز فريق بلبيس على فريق الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف في مفاجأة كبيرة حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم بلبيس بهدف سجله محمد الأمير فى الدقيقة 3 وتعادل شازلى جابر الإنتاج الحربي في الدقيقة 35 ونجح أحمد كهربا في إضافة الهدف الثاني لبلبيس في الدقيقة 25 من الشوط الثاني واضاف اسلام رجب الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء.

وحقق فريق زد الفوز على فريق القناة بهدف دون رد سجله حسين البدرى في الدقيقة 8 الشوط الأول.

وحقق بورتو على ملعبه الفوز أمام فريق الاتصالات بهدفين مقابل هدف حيث تقدم الاتصالات بهدفين في الشوط الأول عن طريق مدافع بورتو بالخطأ في مرماه واضاف محمد بهاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني سجل محمود صالح هدف بورتو الوحيد.

وتغلب فريق بتروجت على فريق بور فؤاد بهدفين نظيفين سجلهما خالد عبد الرازق في الدقيقة 16 من الشوط الأول وسامح ابراهيم في الدقيقة 94 الشوط الثاني.

وتعادل فريق المريخ مع فريق الداخلية بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف أحمد ريعو وتعادل الداخلية قبل ختام اللقاء وتعادل فريق بنها مع فريق منتخب السويس بدون أهداف .

تصدر فريق زد أف سى ترتب جدول المجموعة برصيد 6 نقاط بينما جاء فى المركز الثانى فريق بلبيس برصيد 4 نقاط فى المركز الثالث الداخلية برصيد 4 نقاط أيضا بينما يحصد فريق السكة الحديد المركز الرابع برصيد 4 نقاط .

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة كالتالى



