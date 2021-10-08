المصرى البورسعيدى يقيد 29 لاعبًا في قائمته المحلية النهائية

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القاهرة - سامية سيد - نجح النادي المصري في قيد 29 لاعبًا في قائمته المحلية النهائية هذا الموسم بعدما أسفرت الانتقالات الصيفية هذا الموسم عن 9 صفقات لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المحلي المقرر انطلاقه 25 اكتوبر الجاري.

وبهذه القائمة يملك المصري حق قيد 4 صفقات جديدة في يناير المقبل، حيث يتبقى له لاعب واحد في القائمة، مع امكانية استبدال 3 لاعبين عقب رحيل أحمد رفعت لصفوف فيوتشر.

وضم المصري 9 صفقات هذا الصيف هم، أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

استقر نادى المصرى البورسعيدى على السفر إلى أوغندا لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على رحلتين.

وتراجع مسئولو النادي المصري عن فكرة التعاقد مع طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أوغندا، بسبب ارتفاع تكاليفها قياسا بالموارد المالية والظروف التي يعيشها النادي.

وتطير البعثة إلى أوغندا على رحلتين لعدم وجود طيران مباشر إلى الأراضى الأوغندية، فسيضطر الفريق إلى السفر إلى قطر "ترانزيت" قبل التوجه إلى أوغندا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان، يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.