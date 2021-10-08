شكرا لقرائتكم خبر عن كليمنتى لا يعرف طريق الفوز على الفراعنة قبل مواجهة مصر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر ،تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في أول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الأداء الضعيف في مباراتي أنجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الأول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

ويعتلي منتخب ليبيا بقيادة الإسبانى خافيير كليمنتى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وسبق أن واجه كليمنتي منتخب مصر خلال توليه تدريب منتخب ليبيا وكانت مباراة ودية في 2016، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين وكان يقود منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين.

حقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية .