شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كأس دورى الأبطال تغير 5 مرات والأهلى الأكثر تتويجا به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة الباحثين عن المجد بين الأندية، هكذا باتت تعرف مسابقة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعدما تم إطلاق مسابقة جديدة فى أعقابها وهى كأس العالم للأندية، والتى على الرغم من كونها بطولة شرفية إلا أن الأندية الإفريقية تتطلع دائماً إلى المشاركة فيها لتحقيق الانجازات الدولية المشرفة.

مرت بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدد من المراحل والتطور في شكل الكأس ومسمى البطولة منذ انطلاقها عام 1964 تحت مسمي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، حتى جاء عام عام 1997 وتغير اسم البطولة إلى دوري رابطة أبطال أفريقيا، وحملت أول كأس لعبت عليها هذة البطولة سم الرئيس الغاني الراحل كوامي نكروما والتي بدأ اللعب عليها منذ بداية البطولة عام 1964 وحتى احتفظ بها نادي هافيا كوناكري الغيني عام 1977 عقب فوزه في الدور النهائي على هارتس أوف أوك الغانى وكان قد فاز بنفس الكأس عامي 1972، 1975.

فى عام 1978 لعبت البطولة على كأس جديدة حملت اسم الرئيس الغيني الراحل أحمد سيكو توري تلك التي احتفظ بها الزمالك عام 1993 عقب فوزه في الدور النهائي على أشانتي كوتوكو الغانى وكان قد فاز بنفس الكأس عامي 1984، 1986.

ولعبت البطولة على كأس جديدة بداية من عام 1994 وحتى احتفظ بها النادي الأهلي عام 2006 هي الأخرى عقب فوزه على الصفاقسي التونسى وكان قد فاز بنفس الكأس عامي 2001، 2005.

وفى عام 2007 لعبت البطولة بشكل آخر وحتى احتفظ بها النادي الأهلي عام 2013 هي الأخرى عقب فوزه على أورلاندو الجنوب أفريقى وكان قد فاز بنفس الكأس عامي 2008، 2012.

لعبت البطولة على كأس جديدة بداية من عام 2014 ولا زالت تقام عليها منافسات البطولة حتى الآن، وطبقا لقوانين الاتحاد الإفريقي فإن الكأس الخاصة بالبطولة تنتقل كل عام من مقر النادي البطل السابق إلى مقر النادي البطل الجديد، مع تقديم نسخة بديلة للبطل السابق أما إذا تمكن أحد الأندية من الفوز بها ثلاث مرات متتالية أو غير متتالية يحق له الاحتفاظ بكأس البطولة إلى الأبد (وتلغي المرات السابقة للأندية الأخرى على الكأس الجديدة).. ويقوم الاتحاد الإفريقي بتصميم كأس جديدة للبطولات القادمة، ويعتبر الأهلى الأكثر تتويجاً باللقب القارى برصيد 10 مرات.