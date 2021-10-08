شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة اليوم.. مصر تفوز على ليبيا بهدفين نظيفين وديًا فى آخر مواجهة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.

وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين.

حقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية .