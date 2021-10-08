أسطورة نيوكاسل يكشف السر وراء احتفال الجماهير «الجنوني» بعد استحواذ السعودية على النادي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب آلان شيرار، نجم وأسطورة منتخب إنجلترا لكرة القدم، أمس الخميس، عن سعادته باستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وعن الفرحة الجنونية التي سيطرت على جماهير نيوكاسل، بعد تلت الإعلان الرسمي عن إتمام استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي بنسبة 100%، قال شيرار إن نيوكاسل عانى من التجاهل وافتقاد الاستثمار الجاد طوال الـ 14 عاماً الماضية.

وقال شيرار، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، إن جماهير نادي نيوكاسل افتقدت إلى الاهتمام المستحق طوال السنوات الماضية، وبأنه من حق هذه الجماهير الحلم مرة أخرى بعد هذا التطور الرائع، بعدما أضحى فريقهم يملك ملاكاً رائعين يرغبون في الاستثمار بشكل حقيقي، وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.

وكتب شيرار تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "يمكننا أن نحلم مرة أخرى".

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد نشرت صوراً وفيديوهات لجماهير النادي وهي تحتفل بهذه الخطوة بطريقة جنونية، والتي برأيهم ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.

يشار إلى أن نيوكاسل هو أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر 1892، وسبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

وفي الموسم الحالي، يحتل نيوكاسل المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوض نحو 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.