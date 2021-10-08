شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتهت المواجهة الوحيدة التى جمعت كيروش وكليمنتى قبل مواجهة مصر وليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر بقيادة البرتغالى كيروش نظيره منتخب ليبيا بقيادة الإسبانى خافيير كليمنتى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعد مواجهة الليلة هى الصدام الثانى بين كيروش وكليمنتى بعد 18 عامًا حيث كانت المواجهة الأولى بينهم في الدوري الإسباني في موسم 2003 – 2004، وكان كيروش مدربا لريال مدريد وكليمنتي مدربا لفريق إسبانيول وفاز الملكي (2-1)، وأقيمت المباراة يوم 5 أكتوبر 2003.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

وتقام مباراة منتخب مصر وليبيا بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء بحضور ممثلي المنتخبين من الاتحاد المصري والاتحاد الليبي إلى جانب 150 إعلاميا مصريا وليبيا مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.