شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وإطالات لنجوم الزمالك في مجمع الصالات قبل ودية الاتحاد الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع الصالات بمقر النادي الأبيض قبل انطلاق المباراة الودية أمام الاتحاد الليبي والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي بقيادة الإيطالي جوسيبي سانينو عن التشكيلة الرسمية لفريقه استعدادا لودية الزمالك المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاء تشكيل الاتحاد الليبي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الفرجاني

خط الدفاع : طلال فرحات - ناجي دراء - عبد العزيز نصر -المهدي الهوني

خط الوسط : عادي العيادي - ربيع شادي - عبد العاطي العباسي- علي محمد مادي - عمر بلحاج

خط الهجوم :جهاد شلدون

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي إلى مقر نادي الزمالك، استعدادا لمواجهة الفريق الأبيض وديا في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وينشر الموقع الرسمي للزمالك صورا لفريق الاتحاد الليبي من داخل غرفة خلع الملابس بالنادي قبل انطلاق المباراة.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.