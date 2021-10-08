شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع صفقات الأهلي في ميركاتو صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما تم إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية خلال الساعات الماضية لم يعد هناك جديد في صفقات النادي الأهلي التي تم إبرامها الصيف الجاري.

وضم الأهلي في فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفاقات المحلية والأجنبية، حيث ضم النادي ، كلاً من الجنوب أفريقي بيسري تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفي البدري من الإنتاج الحربي وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعرة.

كما أعاد الأهلي الثنائي ، أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد إنتهاء إعارتهما لناديي سموحة والإتحاد على التوالي.

ونجح الأهلي كذلك في ضم العديد من الصفقات الشابة ، حيث ضم حارس المرمى مصطفي مخلوف من الترسانة وكذلك الحارس أدهم سيحا من وادي دجلة ، ويُعد الحارسسان من مواليد 2003.

وخلال الأيام القيلة الماضية ضم الأهلي ، يوسف منصورجناح فريق بيراميدز مواليد 2001 لمدة خمسة مواسم في صفقة إنتقال حر ، كما ضم الأهلي عبدالرحمن مهنى، من النصر، وحمدي ياسر، من دسوق ويوسف صديق، مدافع سموحة ، وهم من مواليد 2001، بالإضافة للتعاقد مع محمد حمدي الشهير بميسي، لاعب دجلة مواليد 2003.