شكرا لقرائتكم خبر عن 215 صفقة حصاد الميركاتو الصيفى لأندية الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الميركاتو الصيفى الذى شهد إثارة ملحوظة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد، حيث سارعت الأندية إلى تدعيم صفوفها بالصفقات قبل انطلاق الموسم الجديد، الذى من المتوقع أن يكون أقوى من الموسم الماضى بعد الأموال التى تم ضخها في سوق اللاعبين.

وشهد الميركاتو الماضى حركة انتقالات غير عادية شملت 215 صفقة بين الأندية جاءت كالتالي:

وجاءت صفقات الأندية كالتالى..

1ـ الأهلي "5 صفقات"

ـ كريم فؤاد

ـ حسام حسن

ـ لويس ميكيسوني

ـ بيرسي تاو

ـ مصطفى البدري "تمت إعارته لفيوتشر"

2ـ الزمالك "3 صفقات مع إيقاف القيد"

ـ عمر كمال عبد الواحد

ـ محمود شبانة

ـ حمدى النقاز

3ـ بيراميدز "6 صفقات"

ـ فخر الدين بن يوسف

ـ عبد الله مجدي

ـ محمود صابر

ـ حسين السيد

ـ هشام محمد

ـ وليد الكرتي

4ـ البنك الأهلي " 8 صفقات"

ـ كريم بامبو

ـ محمد هلال

ـ أحمد سعيد

ـ اسحاقو يعقوبو

ـ أسامة فيصل

ـ محمد فتحى

ـ أحمد ياسين

ـ تجديد إعارة شادي رضوان

5ـ المقاولون العرب "8 صفقات"

ـ عماد فتحى

ـ حسام حسن

ـ عمر بسام

ـ محمد طلعت

ـ التونسي أسامة الرمضاني

ـ أحمد عادل

ـ جون أوكلى

ـ أحمد مجدى

ـ مامادو نياس

6ـ فاركو "22 صفقة"

ـ رزقي حمرون

ـ محمد فؤاد

ـ كينجسلي سوكاري

ـ محمود عماد

ـ عبد الله بكرى

ـ محمود حمادة

ـ أحمد مودي

ـ ورامى صبرى

ـ أحمد الصغيري

ـ علاء سلامة

ـ مصطفى حمادة

ـ عزمي غومة

ـ محمد صبحى

ـ عمرو جمال

ـ سيف تيري

ـ إسلام جمال

ـ أحمد شريف

ـ ياسين مرعي

ـ أحمد محمود

ـ زياد طلبة القادم

ـ صبري جاد

ـ أريك أيوك

7ـ طلائع الجيش "14 صفقة"

ـ ميدو جابر

ـ جون أنطوي

ـ محمد جابر

ـ كازادي كاسينجو

ـ محمد الصباحي

ـ محمد الجويني

ـ عبد الرحمن شيكا

ـ رامز مدحت

ـ كريم عمير

ـ أحمد عفيفي

ـ هيثم الجوينى

ـ كريم الطيب

ـ المغربى خالد الحشادى

ـ محمود عبد الله

8ـ الإسماعيلي "8 صفقات"

ـ أحمد عادل عبد المنعم

ـ عصام صبحى

ـ عمر رضوان

ـ أحمد عيد

ـ محمد الترهونى

ـ محمد الدسوقى

ـ الزامبى شونجا

ـ عبد الله جمعة

9ـ فيوتشر "22 صفقة"

ـ دياويسي تايلور

ـ سعد سمير

ـ مصطفى البدري

ـ كريم نيدفيد

ـ فارس طارق

ـ محمد عبد المنعم

ـ مروان محسن

ـ محمود جنش

ـ محمد فاروق

ـ طارق طه

ـ أحمد عاطف

ـ محمود شعبان

ـ محمود رزق

ـ محمود مرعى

ـ فارس طارق

ـ جوناثان

- أيمن الصفاقسي

- أحمد رفعت

- ناصر ماهر

- عمر كمال عبدالواحد

- العربي بدر

- عمر سافيولا

10ـ المصري "9 صفقات"

ـ أحمد علاء

ـ أحمد الشيخ

ـ أسامة الجزار

ـ إسلام جمال

ـ عمرو مرعي

ـ محمد بلح

ـ الياس الجلاص

ـ إسلام المزين

ـ أحمد حمودى

11ـ نادي إنبي "9 صفقات"

ـ أحمد جمعة

ـ عمر عدلي

ـ حسام عرفات

ـ مشاهودو الحسن

ـ خالد رضا

ـ مصطفى جمال

ـ فيكتور أديبايور

ـ مروان داوود

ـ محمد إسماعيل

12ـ الجونة "10 صفقات"

ـ اميدو ادريسو

ـ حسام غانم

ـ عماد السيد

ـ الأثيوبي شيمس بيكلي

ـ كريم طارق

ـ عمرو طارق

ـ خالد قمر

ـ محمود عبد القادر

ـ محمد رزق

ـ محمود الجزار

13ـ سموحة "17 صفقة"

ـ اليو سيلا

ـ محمد شكرى

ـ مصطفى الخواجة

ـ عمار شرف الدين

ـ أحمد رمضان بيكهام

ـ فهد جمعة

ـ أحمد عيد

ـ داسافا

ـ عبد الرحمن عامر

ـ بهاء مجدي

ـ محمد بسيونى

ـ أمير عادل

ـ حسين فيصل

ـ مهاب أشرف

ـ أحمد سعد

ـ محمد عبد العاطي

ـ مروان حمدى

14ـ الاتحاد السكندري "12 صفقة"

ـ محمد عبد السلام

ـ أحمد يحيى

ـ سعيدو سيمبوري

ـ نادر رمضان

ـ مصطفى رمضان "عفروتو"

ـ الغاني مورو ساليفو

ـ محمد مجدى

ـ الغانى بنجامين بواتنج

ـ كريستوفاو باسينسيا مابولولو

ـ أحمد عادل "ميسي"

ـ محمد عبد المنصف

ـ أحمد على

15ـ غزل المحلة "17 صفقة"

ـ إبراهيما كونيه

ـ أحمد عبد الهادي

ـ وليد مصطفى

ـ خالد سامي

ـ أمير إسماعيل

ـ مصطفى العش

ـ محمود الحضري

ـ السيد شبراوى

ـ محمد بازوكا

ـ إبراهيم عبد الخالق

ـ إبراهيم صلاح

ـ ماليك توري

ـ باولون فوافي

ـ حميد ماو

ـ بوزاس فاسيليوس

ـ معاذ الحناوي

ـ محمد جابر ميدو

16ـ سيراميكا "8 صفقات"

ـ محمود نعيم

ـ باسم مرسي

ـ محمود البدري

ـ محمد كوكو

ـ بلال السعيداني

ـ مصعب البطاط

ـ ايفانز منساه

ـ عمرو الحلواني

17ـ الشرقية للدخان "17 صفقة"

ـ فراس شواط

ـ أحمد ناصر

ـ صلاح عاشور

ـ أحمد ثابت داهش

ـ أحمد متعب

ـ عمرو حسام

ـ عرفة السيد

ـ أسامة العزب

ـ أحمد بوسكا

ـ عاصم سعيد

ـ بنيامين أفوتو

ـ بلال علي مالك

ـ محمد علي الطرابلسي

ـ ستيفين سي

ـ كمال أبو الفتوح

ـ محمود صقر

ـ مودي ناصر

18ـ مصر المقاصة "20 صفقة"

ـ محمد مجدى

ـ أحمد طارق سليمان

ـ رمضان مصطفى

ـ على فتحى

ـ مصطفى صاصا

ـ أحمد منعم

ـ محمد محسن ليلة

ـ محمد الضرف

ـ عبد الرحمن الزين

ـ محمد شوقى غريب

ـ أحمد عقل

ـ محمود عادل

ـ إسلام زيادة

ـ سيرجى إيريك

ـ يوسف صديق

ـ أحمد حلاوة

ـ كريم عبد النبى

ـ جون أفيرى

ـ حسام عبد الواحد

ـ أتولا