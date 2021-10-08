شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ملعب غزل المحلة قبل انطلاق الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى غزل المحلة في تطوير أرضية ملعب المحلة والمدرجات خلال الفترة المقبلة وذلك استعدادا لاستضافة مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز الذى سوف ينطلق في الخامس والعشرون من الشهر الجارى .

ويسعى مسئولى غزل المحلة من أستغلال الفترة المقبلة بتواجد لاعبى الفريق بمعسكر مغلق فى القاهرة ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز، وتطوير وتجهيز الاستاد.

ونجح فريق غزل المحلة فى التعاقد مع 16 صفقة خلال الانتقالات الصيفية الحالية والتى سوف تنتهى غدا الخميس أستعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز، وتضم الصفقات كل من :

إبراهيما كونيه قادما من الجيش موسمين

معاذ الحناوي قادم من الإنتاج الحربي موسمين

️حميد ماو قادم من الإنتاج الحربي موسمين

محمود جمال الحضري قادم من بني سويف 3مواسم

مصطفى العش قادم من شباب كوم حماده "5مواسم

أحمد السيد قادم من الأهلي 99 "إعارة" موسم

وليد مصطفى قادم من الاهلي 99 "غعارة" موسم

️خالد سامي قادم من حرس الحدود موسمين

أمير إسماعيل قادم من بيلا 5 مواسم

إبراهيم صلاح قادما من المقاولون موسمين

مالك توريه قادما من وفاق سطيف الجزائري موسمين

فوافي قادما من المقاصه موسمين

السيد الشبراوي قادما من الإنتاج موسمين

محمد بازوكا قادما من الانتاج موسمين

إيهاب سمير قادما من إنبي

أحمد عفيفي قدما من الجيش.