شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويفتتح الزمالك مشواره الإفريقي هذا الموسم بمواجهة فريق توسكر الذي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا باعتباره بطل الدوري الكيني، حيث نجح في عبور الدور التمهيدي على حساب أرتا سولار بطل جيبوتي بعد التعادل بهدف لكل فريق في مواجهة الذهاب والفوز في الإياب بثلاثية نظيفة.

واستعرض الموقع الرسمى للزمالك تاريخ مواجهات الفريق الأول مع الفريق الكينى، حيث واجه الزمالك نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل.. حيث سيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.