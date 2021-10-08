كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وليبيا الليلة في تصفيات مونديال 2022

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي الليلة في تصفيات مونديال 2022 بقطر، خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى للمدرب الجديد للفراعنة البرتغالي كارلوس كيروش.

في السطور التالية، نرصد كل ما يتعلق بمباراة مصر وليبيا في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة السادسة لتصفيات مونديال 2022 وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

ج: يلتقي المنتخب المصري الأول مع نظيره الليبي في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التى ستقام فى قطر.

س: ما هو ترتيب منتخبي مصر وليبيا في مجموعتهما قبل مباراة الليلة؟

ج: يتصدر المنتخب الليبى قمة المجموعة السادسة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا،فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني بـ4 نقاط جمعهم من الفوز عل أنجولا بالقاهرة والتعادل ع الجابون بملعبها بهدف لمثله.

س: هل تشهد مباراة مصر وليبيا حضور جماهيري؟

ج: تقام مباراة منتخب مصر وليبيا بدون حضور جماهيرى بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء بحضور ممثلى المنتخبين من الاتحاد المصرى والاتحاد الليبى الى جانب 150 إعلامى مصرى وليبى مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة مصر وليبيا مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

س: من هو حكم مباراة مصر وليبيا الليلة؟

ج:الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قرر تعيين باسيفيك مانا من بوروندي لإدارة مباراة الليلة ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبوروندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.