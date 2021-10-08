شكرا لقرائتكم خبر عن جدو وعمرو زكى يدعمان منتخب مصر قبل مباراة ليبيا: شدوا حيلكوا يا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم منتخب مصر السابقين لكرة القدم، على دعم لاعبو المنتخب الوطنى قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم مع نظيرة منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفى هذا الصدد، نشر محمد ناجى جدو، تدوينه عبر حسابه على موقع "تويتر"، متمنيًا من خلالها التوفيق للمنتخب فى مباراة اليوم، قائلا: "كل التوفيق الليلة لمنتخبنا الوطني أمام ليبيا.. متحمس جدا لمشاهدة منتخبنا مع كيروش بعد تصريحاته التفاؤلية، وإن مفيش أعذار.. وكمان مستني أشوف لاعبينا المحترفين بعد تألقهم ووصولهم لحالة فنية ممتازة مع أنديتهم قبل المعسكر خاصه صلاح ومصطفي محمد وحجازى".



تدوينه عمرو زكى

كما نشر النجم عمرو زكى، مهاجم منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه على "فيس بوك"، بقميص المنتخب، وعلق عليها: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الليلة أمام ليبيا.. مباراة مهمة في مشوار الوصول للمونديال.. شدوا حيلكوا يا أبطال.. وحشنى قميص المنتخب".



عمرو زكى بتيشرت المنتخب

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.



تدوينه محمد جدو

ومن المقرر أن يعلن كيروش رسميًا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة في الوقت المحدد لائحيا قبل المباراة ب 90 دقيقة، وكانت بعثة الفريق قد أدت صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وقد انتهت ادارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم اقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.