شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفشل فى قيد وجيه عبد الحكيم قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل مسئولو نادى المقاصة في قيد وجيه عبد الحكيم جناح الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد مساء أمس الخميس بسبب تأخر مسئولي الدراويش في إرسال الاستغناء الموجه للاعب باسم المقاصة.

وباءت محاولات المقاصة في قيد وجيه عبد الحكيم بقائمته المحلية بسبب غلق باب القيد قبل الانتهاء من إجراءات قيد اللاعب بعد تأخر مسئولي الإسماعيلي في إرسال الاستغناء الخاص بعبد الحكيم.

وقام مسئولو نادى المقاصة بقيد 32 لاعب في قائمته للموسم الجديد منهم 20 لاعب جدد والباقين من اللاعبين القدامى والناشئين.