شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى أساسيًا فى تشكيل الفراعنة أمام ليبيا الليلة بفرمان كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على الدفع بمحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام ليبيا فى المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وخلال جلسات كيروش مع اللاعبين أخطرهم باختياره لمحمد الشناوى لحماية عرين الفراعنة فى مواجهة الليلة بعد التأكد من سلامته الطبية للظهور فى مباراة ليبيا عقب تعرضه لكدمة فى إحدى التدريبات التى سبقت المباراة.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعا ظهر اليوم مع اللاعبين ضمن التحضيرات النهائية لمباراة ليبيا المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يعلن كيروش رسميًا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة في الوقت المحدد لائحيا قبل المباراة بـ90 دقيقة.

وكانت بعثة الفريق قد أدت صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وقد انتهت ادارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم اقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.