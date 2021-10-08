منتخب ليبيا يفتقد نجمه قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نقلت تقارير صحفية ليبية، عن إدارة منتخب بلادها غياب المدافع علي سلامة بشكل رسمي عن مواجهة مصر.

ويلتقي المنتخب الوطني عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة نظيره الليبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الليبي، بقيادة الإسباني خافيير كليمنتي سيدفع باللاعب أحمد التربي لتعويض غياب سلامة.

وأتمت التقارير الصحفية الليبية ذاتها بالتنويه إلى أن الجهاز الفني لمنتخبها يعول على خبر التربي لتعويض غياب سلامة بأفضل صورة ممكنة.