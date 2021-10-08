"وليد الكرتي بين 8 صفقات".. قائمة بيراميدز للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى نادي بيراميدز من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة القيد المحلية بالأمس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وباقي المنافسات المحلية والقارية.

وضمت القائمة المحلية 33 لاعبا، بعد قيد اللاعبين، أحمد دعدور ومحمود صابر وفخر الدين بن يوسف وهشام محمد وحسين السيد وعبد الله مجدي ووليد الكرتي واللاعب الشاب عبد الرحمن صميدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - أحمد دعدور- يوسف نادر "2001" - عبد الرحمن أيمن "2001".

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - هشام محمد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - صلاح الدين يحيى "1999" - عماد ميهوب "2001" - إبراهيم عادل "2001" - محمود صابر "2001" - عبد الرحمن صميدة "2003".

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف.

وأعلن بيراميدز تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق بعد تولي القيادة الفنية خلفا لليوناني تاكيس جونياس.