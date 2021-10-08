"صفقات وإعارات وانتظار".. 35 لاعبا في قائمة الأهلي للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى النادي الأهلي من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد 2021/2022، بعد انتهاء فترة القيد المحلية أمس الخميس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وبقية المنافسات القارية.

وضمت القائمة المحلية 35 لاعبا بعد قيد اللاعبين الجدد، وهم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو وحسام حسن، بجانب كريم فؤاد، عمار حمدي وأحمد عبدالقادر العائدين من الإعارة.

وأعار الأهلي لاعبه الشاب الجديد مصطفى البدري إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بعد أيام من انتقال مهاجم الإنتاج الحربي إلى القلعة الحمراء هذا الصيف.

وظلَّ موقف النيجيري جونيور أجايي معلقا في قائمة الانتظار بعد رفضه التسوية الودية مع منحه كافة المستحقات المالية الخاصة به.

ويستعد الأهلي لاستهلال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الحرس الوطني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي بعد تأخره بفارق أربع نقاط عن الزمالك البطل.

وجاءت قائمة الأهلي للموسم الجديد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

وتم قيد خمسة لاعبين تحت السن مواليد 1999، وهم: كريم فؤاد، عمار حمدي، أحمد عبدالقادر، محمد فخري ومصطفى شوبير.

كما تم قيد حمزة علاء حارس المرمى، أحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب في فريق الناشئين مواليد 2001، بجانب زياد طارق (مواليد 2000) وصالح نصر (مواليد 1999) والذين يتدربون مع الفريق الأول فعليا.

وتم وضع النيجيري جونيور أجايي في قائمة الانتظار، بجوار كل من محمد نصير وعبدالرحمن مانو مواليد 1999.

قائمة الراحلين عن الأهلي:

الكونجولي والتر بواليا "إعارة" لمالاتيا سبور التركي.

السنغالي أليو بادجي "إعارة" لأميان الفرنسي.

أحمد ياسر ريان "إعارة" لألتاي سبور التركي.

أحمد رمضان بيكهام "إعارة" لسموحة.

سعد سمير "إعارة موسمين" لفيوتشر.

مصطفى البدري "إعارة" لفيوتشر.

محمد عبدالمنعم "إعارة" لفيوتشر.

ناصر ماهر "بيع نهائي" لفيوتشر.

كريم نيدفيد "إعارة" لفيوتشر.

مروان محسن "فسخ عقد".