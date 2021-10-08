صفقات بالجملة .. تعرف على قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهى الإسماعيلي من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد 2021/2022، بعد انتهاء فترة القيد المحلية أمس الخميس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وبقية المنافسات القارية.

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل.

وضمت قائمة الإسماعيلي 7 صفقات جديدة على رأسها الحارس أحمد عادل عبد المنعم وأحمد عيد ظهير الزمالك السابق والمدافعين عصام صبحي وعبد الله جمعة ومحمد دسوقي والثنائي الأجنبي، الليبي محمد الترهوني والزامبي جاستن شونجا ، فيما استعار الدراويش عمر رضوان حارس أسوان.

وجاءت قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمي:

محمد فوزي، كمال السيد، أحمد عادل عبدالمنعم ، عمر رضوان.

الدفاع:

باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، محمود البدري، محمد عمار، أحمد كاستيلو، التونسي مروان صحراوي، الليبي محمد الترهوني ، محمد دسوقي ، عصام صبحي ، عبدالله جمعة عواض ، أحمد عيد .

الوسط:

عمر الوحش، عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق، محمد الشامي، محمد عادل، محمود دونجا، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى، مدحت فقوسة، مصطفى فارس، محمد عبدالسميع.

الهجوم:

النامبيبي بينسون شيلونجو، الأنجولي آري بابل، شكري نجيب، الزامبي جاستن شونجا .



قائمة الإنتظار

محمد صبحي

محمود عبدالله