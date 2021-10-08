البث المباشر..مشاهدة مباراة الاردن واليمن في بطولة غرب اسيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاردن واليمن في ثالث جولات مجموعات بطولة غرب سيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في السعودية.

تنطلق مباراة الاردن واليمن على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الراكة، في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الاردن واليمن على قناة دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية والكأس القطرية بالاضافة إلى قنوات شركة الرياضة السعودية SSC، بالاضافة إلى قناة الاردن الرياضية.

يدخل منتخب الاردن الاولمبي هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، لمواصل البناء على الفوز الثمين الذي حققه على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 1/2.

وكان المنتخب الاردني تحت 23 عامًا قد تعرض للهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام نظيره العماني والذي خسر في الجولة الثانية من اليمن، لتتشابك أوراق المجموعة بعد تصدر اليمن برصيد 4 نقاط.

ويحتاج منتخب اليمن للتعادل فقط لضمان التأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا كأفضل منتخب صاحب مركز ثاني بدور المجموعات، بشرط واحد تعرض كل من فلسطين والامارات لنتائج سلبية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، حيث يتنافسان على مقعد أفضل ثاني.

وسبق للمنتخب الاردني الاولمبي تحقيق 3 انتصارات على منتخب اليمن الاولمبي بنتائج عريضة، 3/صفر عام 2011 في لقاء ودي، و4/صفر في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا سنة 2012، و1/3 في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في قطر سنة 2015.

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