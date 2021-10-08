صفقات نيوكاسل المحتملة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي

دخل العديد من اللاعبين حيز اهتمام إدارة نيوكاسل يونايتد الانجليزي بعد ساعات من استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أسهم فريق ملعب سان جيمس بارك.

وفي مُقدمة هؤلاء اللاعبين النجم الدولي الفرنسي «كيليان مبابي» بما أنه سيكون مُتاحًا للتفاوض بنفسه بعد شهرين فقط من الآن، عندما يبدأ سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2022.

وتمسك كيليان مبابي بعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، نظرًا لرغبته في تحقيق حلم الطفولة بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة مجانية عند انتهاء عقده في يونيو 2022.

ويسمح قانون بوسمان بتفاوض اللاعبين مع أندية جديدة حين يتبقى 6 أشهر على انتهاء عقودهم مع أنديتهم، وهو ما ينطبق على مبابي وعدد كبير من اللاعبين المشاهير الذين سيتابع نيوكاسل خطواتهم خلال الشهرين القادمين وسيحاول التفاوض معهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الصفقات الجديدة لتشجيع المزيد من النجوم على الإلتحاق بالفريق خلال الميركاتو الصيفي 2022.

قائمة اللاعبين المتاحين مجانًا أمام نيوكاسل في الميركاتو الصيفي 2022