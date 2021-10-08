- 1/2
- 2/2
دخل العديد من اللاعبين حيز اهتمام إدارة نيوكاسل يونايتد الانجليزي بعد ساعات من استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أسهم فريق ملعب سان جيمس بارك.
وفي مُقدمة هؤلاء اللاعبين النجم الدولي الفرنسي «كيليان مبابي» بما أنه سيكون مُتاحًا للتفاوض بنفسه بعد شهرين فقط من الآن، عندما يبدأ سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2022.
وتمسك كيليان مبابي بعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، نظرًا لرغبته في تحقيق حلم الطفولة بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة مجانية عند انتهاء عقده في يونيو 2022.
ويسمح قانون بوسمان بتفاوض اللاعبين مع أندية جديدة حين يتبقى 6 أشهر على انتهاء عقودهم مع أنديتهم، وهو ما ينطبق على مبابي وعدد كبير من اللاعبين المشاهير الذين سيتابع نيوكاسل خطواتهم خلال الشهرين القادمين وسيحاول التفاوض معهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الصفقات الجديدة لتشجيع المزيد من النجوم على الإلتحاق بالفريق خلال الميركاتو الصيفي 2022.
قائمة اللاعبين المتاحين مجانًا أمام نيوكاسل في الميركاتو الصيفي 2022
- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان
- لويس سواريز – أتلتيكو مدريد
- بيدري – برشلونة
- بول بوجبا – مانشستر يونايتد
- أنسو فاتي – برشلونة
- لوكا مودريتش – ريال مدريد
- باولو ديبالا – يوفنتوس
- عثمان ديمبيلي – برشلونة
- لورينزو إنسيني – نابولي
- جاريث بيل – ريال مدريد
- إيسكو – ريال مدريد
- أونانا – أياكس أمستردام
- خوان كوادرادو – يوفنتوس
- سيزار أثبيلكويتا – تشيلسي
- أنطونيو روديجير – تشيلسي
- أندريا بيلوتي – تورينو
- ألكسندر لاكازيت – آرسنال
- زلاتان إبراهيموفيتش – ميلان
- أنخل دي ماريا – باريس سان جيرمان
- خوان مانويل ماتا – مانشستر يونايتد
كانت هذه تفاصيل خبر صفقات نيوكاسل المحتملة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.