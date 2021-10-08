يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في بطولة فيفا كأس العرب 2021، المقرر إقامتها في دولة قطر، والتي ستنطلق يوم 30 نوفمبر 2021.

تضم بطولة فيفا كأس العرب 2021، أربع مجموعات، تشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات، يتأهل منها صاحب المركز الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب.

وأوقعت القرعة التي أجريت تحت إشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب الجزائر ضمن المجموعة الأخيرة -الرابعة- بجانب المنتخب المصري، ومنتخب لبنان، ومنتخب السودان.

وسيبدأ المنتخب الجزائري -المحلي- رحلته في البطولة بقيادة مدربه الوطني عبدالمجيد بوقرة يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 بمواجهة منتخب السودان على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

وسينتقل بعدها ثعالب الصحراء إلى مدينة الوكرة، حيث يستقبل استاد الجنوب المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات، الأولى مع منتخب لبنان يوم السبت 4 ديسمبر 2021.

أما المواجهة الثانية على نفس الملعب والأخيرة في دور المجموعات ستجمع المنتخب الجزائري مع شقيقه المصري في مباراة من العيار الثقيل ستقام يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.

ودخل منتخب الجزائر معسكر إعدادي بقيادة المدرب الشاب مجيد بوقرة في الفترة الممتدة من 4 حتى 9 أكتوبر، وهو الأول قبل انطلاقة البطولة بشهرين تقريبًا.

ودخل المحاربين المعسكر الأخير بقائمة ضمت 25 لاعبًا لن تشهد تغيرًا جوهريًا عن القائمة التي ستحمل على عاتقها آمال الجماهير الجزائرية في بطولة فيفا كأس العرب 2021.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالآتي: في حراسة المرمى، أسامة بن بوط، قايا مرباح، وسعيدي زكرياء، أما في خط الدفاع جاء كل من، أيمن بوقرة، لعوافي يوسف، بوعلام مصمودي، عبد الحق دباري، معاذ حداد، لعمارة نبيل، أحمد آيت عبد السلام، شعيب ذبيح، وشعيب كداد.

وفي خط الوسط والهجوم: كسيلة بوعالية، بلال بن حمودة، زكرياء دراوي، أحمد قندوسي، حسام الدين مريزيق، عزيز بن عبدي، أوقاسي جوبا، ياسين تيطراوي، زين الدين بوتمان، رضا بن سايح، مروان زروقي، عبد الرحيم دغموم، بولبينة عادل.

مواعيد مباريات الجزائر القادمة في بطولة فيفا كأس العرب 2021

الجزائر : السودان – الأربعاء 1-12-2022.

الجزائر : لبنان – السبت 4-12-2022.

الجزائر : مصر – الثلاثاء 7-12-2022.