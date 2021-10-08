تحديد موعد مغادرة بعثة منتخب مصر إلى بنغازي بعد لقاء ليبيا الأول

أعلن وائل جمعة مدير المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الجمعة عن إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق غدًا السبت إلى مدينة بنغازي الليبية استعدادًا لمواجهة ليبيا الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقي المؤهلة لكأس العالم.

وقال وائل جمعه في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد المصري على موقع “فيسبوك” إن كل الموافقات اللازمة تم الحصول عليها، حيث تبدأ رحلة البعثة مساء غد السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة.

وأضاف:”من المتوقع أن تصل الرحلة بمشيئة الله في ذات اليوم، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الإقامة، فيما يؤدي المنتخب المصري تدريبه الوحيد مساء الأحد المقبل”.

وأوضح أنه تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة فجر الثلاثاء المقبل.