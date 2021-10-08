ديشان يكشف اسباب تجاهله سابقاً لمدافع ميلان ثيو هيرنانديز مع منتخب فرنسا

يصر مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان على أنه “يفكر دائمًا” في ثيو هيرنانديز، مع المنتخب الوطني، على الرغم من أن مدافع ميلان “يجب أن يتحسن دفاعياً”.

ولعب نجم الروسونيري مباراته الثانية مع منتخب فرنسا يوم أمس الخميس، وساعد المنتخب الفرنسي في الفوز 3/2 على بلجيكا بهدف متأخر على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وقلبت فرنسا تأخرها بهدفين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام بلجيكا، إلى فوز مثير 2/3 وستواجه إسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل.

وعلى الرغم من كونه من بين أفضل لاعبي ميلان أداءً خلال الموسمين الماضيين، إلا أن ديشان لم يقم أبدًا باستدعاء ثيو هيرنانديز إلى منتخب فرنسا قبل شهر سبتمبر الماضي، ما اثار استغراب الجميع.

ماذا قال ديدييه ديشان عن سبب تجاهله لمدافع ميلان؟

قال مدرب يوفنتوس السابق لـسبورت ميدياسيت عن غياب ثيو هيرنانديز عن قائمة منتخب فرنسا في السابق “لقد أدرجته دائمًا في التشكيلة الأولية، لكن هناك الكثير من المنافسة في هذا المركز “.

وأضاف ديشان “لقد كنت أفكر فيه منذ فترة، إنه يقوم بعمل جيد حقًا وهو مستمر في القيام بذلك، حتى لو كان يجب أن يتحسن دفاعياً.”

وانضم ثيو إلى ميلان قادماً من ريال مدريد في صفقة بقيمة 20 مليون يورو في عام 2019، وسجل 16 هدفاً وصنع 17 في 90 مباراة مع العملاق الإيطالي.

وظهر ثيو في سبتمبر الماضي لأول مرة مع منتخب فرنسا في فوزه 2/0 على فنلندا في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وسجل الفرنسي هدفه الأول مع منتخب بلاده أمام بلجيكا في مباراة يوم أمس.