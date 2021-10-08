مونتيلا: هدف ماريو بالوتيلي هو العودة لصفوف المنتخب الإيطالي

يزعم مدرب نادي أضنة ديمير سبور التركي “فينتشنزو مونتيلا”، أن مواطنه ماريو بالوتيلي يريد العودة إلى تشكيلة إيطاليا في المستقبل القريب، وأنه يريد مساعدته على ذلك.

وسجل المهاجم الإيطالي أربعة أهداف في آخر أربع مباريات مع أضنة ديميرسبور، ويستهدف العودة إلى تشكيلة المنتخب الأزيوري تحت قيادة روبيرتو مانشيني.

وقال مونتيلا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الايطالية عن السوبر ماريو “إنه يجد أفضل مستوياته وهو مهووس بهدف رائع: العودة إلى المنتخب الوطني، وسأفعل كل شيء لمساعدته ”

وتابع مدرب ميلان السابق “نتحدث كثيرًا وبما أنني هنا، فهو يتدرب ويتصرف دائمًا بشكل جيد، لديه هذه الرغبة العظيمة. إنه ليس لائقًا بنسبة 100٪ بعد ولكنه يريد الوصول قريبًا ليكون خيارًا لإيطاليا “.

وظهر بالوتيلي (31 عامًا)، لأول مرة مع منتخب إيطاليا في أغسطس 2010 ولديه 14 هدفًا في 36 مباراة مع المنتخب الأزيوري.

ولعب ماريو آخر مباراة تنافسية له مع إيطاليا في 2018 بالتعادل 1-1 مع بولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وخاض ثلاث مباريات فقط مع المنتخب تحت قيادة روبرتو مانشيني، وسجل هدفًا واحدًا في مرمى السعودية.

وقضى مهاجم ليفربول ومانشستر سيتي وإنتر وميلان السابق، الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية في مونزا، لكنه تمكن من تسجيل ستة أهداف فقط في 14 مباراة.

وقد سجل بالفعل أربعة أهداف في ثماني مباريات في تركيا حتى الآن، حيث ينتهي عقده في عام 2024 مع نادي أضنة سبور التركي.