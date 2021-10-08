صندوق الاستثمارات السعودية يفضل الايطالي انطونيو كونتي كمدرب جديد لنادي نيوكاسل

اشترى صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) 80 في المائة من الأسهم في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 350 مليون يورو، ويبدو أن لديهم خططًا كبيرة لمستقبل الماكبايز.

ويبدو أن الملاك الجدد لن ينتظروا طويلاً، حيث ذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الايطالية، أن المدرب الايطالي أنطونيو كونتي هو هدفهم الرئيسي على مقاعد البدلاء بدلاً من ستيف بروس، ويمكنهم قريبًا تقديم عرض لمدرب تشيلسي السابق.

وفاز كونتي بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر ميلان ودوري واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي خلال مسيرته التدريبية، ويعتبر أحد أفضل المدربين في العالم.

وانفصل كونتي عن إنتر ميلان صيف 2021 بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي الأول للفريق منذ عشر سنوات في الموسم الماضي، بسبب طموح النادي في الميركاتو الصيفي 2021.

وعلى الرغم من أن المفاوضات لم تبدأ بعد، فقد أفادت الصحيفة بأن عرض صندوق الاستثمارات السعودي قد يغري كونتي، لأنه دائمًا ما كان ينجذب إلى المشاريع الطموحة والملموسة.

ويعمل المدرب الإيطالي حاليًا كمحلل في دوري أبطال أوروبا لـشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، وقد لا يفكر في العروض المقدمة إليه حتى نهاية الموسم الجاري.