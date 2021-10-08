وليد الفراج: هيرفي رينارد أنسى عشاق المنتخب السعودي في مارفيك وتخصصه إعادة الهيكلة

تطرق الإعلامي السعودي وليد الفراج، لفوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022، واشاد بالمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

وحقق الأخضر السعودي فوزه الثالث من ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، ليحقق العلامة الكاملة في المجموعة التي تضم أيضاً استراليا وعمان وفيتنام والصين بجانب السعودية واليابان.

وقال وليد الفراج في برنامج أكشن مع وليد عبر قنوات ام بي سي، أن هيرفي رينارد انسى المشجع السعودي في المدير الفني الهولندي بيم مارفيك الذي قاد الأخضر السعودي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضاف وليد الفراج “المدرب الفرنسي هيرفي رينارد متخصص في إعادة هيكلة المنتخبات التي يشرف عليها، حيث أنه قاد زامبيا إلى التتويج بلقب كأس الأمم الافريقية عام 2012، وعاد وحقق اللقب لصالح كوت ديفوار بعد غياب طويل عام 2015 “.

وتابع الإعلامي السعودي “هيرفي رينارد قاد المنتخب المغربي الشقيق إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب طويل لأسود الأطلس عن المحفل العالمي، لذلك، تخصصه هو إعادة هيكلة المنتخبات التي يتولى تدريبها “.