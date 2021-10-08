"مسار إجباري".. تعرف على قائمة الزمالك للموسم الجديد بعد تأكيد عقوبة الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهى الزمالك من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد 2021/2022، بعد انتهاء فترة القيد المحلية أمس الخميس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وبقية المنافسات القارية.

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في الموسم الماضي بفارق أربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وضمت قائمة الزمالك 4 لاعبين عائدين من الإعارة في مقدمتهم مصطفي فتحي وعمر السعيد والثنائي الأجنبي رزاق سيسيه ومحمد أوناجم وذلك في غياب الصفقات الجديدة بسبب عقوبة الفيفا ضد الزمالك بإيقاف القيد فترتين وهي العقوبة التي تم تأيديها.

لم يتمكن الزمالمك من قيدو عمر كمال عبد الواحد وحمدي النقاز ومحمد شبانية صفقات الجديدة بسبب العقوبة.

وجاءت قائمة الزمالك للموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد

خط الدفاع : محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، ، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، امام عاشور ، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

الخماسي مواليد ٩٩ / ٢٠٠٠

حمدي علاء

يوسف أسامة نبيه

سيف جعفر

أحمد زكي

سيد نيمار

تحت السن

محمد نديم

السيد عطية

حسام عبد المجيد

حاتم سكر

محمد بيسو

حسام أشرف