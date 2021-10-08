وائل جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، انتهاء الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب برئاسة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إلى مدينة بني غازي الليبية غدًا السبت.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره الليبي مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلى لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تم الحصول على كل الموافقات اللازمة لسفر بعثة المنتخب إلى ليبيا.

وأضاف مدير المنتخب أن رحلة البعثة ستبدأ في الخامسة من مساء غد السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل إلى ليبيا قبل السابعة مساء.

وستتوجه البعثة مباشرةً إلى مقر الإقامة قبل أن يؤدي المنتخب مرانه الوحيد مساء الأحد المقبل قبل المباراة بـ24 ساعة.

وتم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة، لتصل إلى القاهرة فجر الثلاثاء المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.