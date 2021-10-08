كواليس الترتيبات الأخيرة لمصر قبل مواجهة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش اجتماعا ظهر اليوم مع اللاعبين ضمن التحضيرات النهائية لمباراة ليبيا.

ويواجه المنتخب نظيره الليبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بإستاد الجيش في برج العرب بالإسكندري، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ومن المقرر أن يعلن كيروش رسميًا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة في الوقت المحدد لائحيا قبل المباراة بـ90 دقيقة.

وكانت بعثة الفريق أدت صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس الخميس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وانتهت ادارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تمت إقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عُقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة من تعادل وفوز، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط.