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رونالدو يتفوق على صلاح ويحصد جائزة لاعب الشهر في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تفوق البرتغالي نجم مانشستر يونايتد على الدولي المصري محمد صلاح نجم وحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر في الممتاز.

كريستيانو رونالدو أحدث تأثيرًا استثنائيا فور عودته إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات لعبها خلال شهر سبتمبر.

وباتت تلك الجائزة هي الخامسة لرونالدو كأفضل لاعب في الشهر في بريميرليج، بعد أن فاز بالجائزة ثلاث مرات متتالية في فترته الأولى في أولد ترافورد، قبل أن يغادر إلى عام 2009، وهي الأولى له منذ مارس 2008.

هذه الفجوة التي تزيد عن 13 عامًا بين جوائز لاعب الشهر هي الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدّر نجم مانشستر يونايتد القائمة المختصرة المكونة من ستة لاعبين، والتي ضمت أيضًا كلا من جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، أنطونيو روديجر ()، ألان سان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد)، محمد صلاح (ليفربول)، وإسماعيلا سار (واتفورد).

يُذكر أن محمد صلاح سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات لعبها مع ليفربول خلال شهر سبتمبر، ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي بريميرليج برصيد ستة أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

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