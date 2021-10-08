"خطة جديدة والاستعانة بالمحترف الأوروبي".. كيف يفكر مدرب ليبيا فى تشكيل فريقه لمواجهة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ستضيف المنتخب المصري على ملعب "برج العرب" مساء اليوم الجمعة، منافسه الليبي في موقعة عربية ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسيكون على المنتخب المصري الحذر في ظل امتلاك المنتخب الليبي أكثر من ورقة مميزة سواء هجومية أو دفاعية في مقدمتهم الثنائي الثنائي حمدو الهوني ومؤيد اللافي.

ويعول المدير الفني الإسباني المخضرم خافيير كليمنتي،لـ "فرسان المتوسط" على الثنائي حمدو الهوني ومؤيد اللافي بجانب محمد زوبيا المهاجم.

ويستعد نجم المنتخب المعتصم المصراتي للظهور الأول الأساسي مع ليبيا في التصفيات ليدعم الوسط وطريقة 4-3-3 التي يسعى كليمنتي لطبيقيا.



ومن المتوقع أن تلعب ليبيا بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد نشنوش

الدفاع: عبدالله الشريف، سند الورفالي، أحمد التربي، معتصم صابو.

الوسط: محمد التهامي، فيصل البدري ، المعتصم، المصراتي .

حمدو الهوني، ، مؤيد اللافي .

الهجوم: محمد زوبيا.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة من تعادل وفوز، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط.