جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر اكتوبر 2021 «طبول الكلاسيكو تدق»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر اكتوبر 2021، والذي سيشهد مواجهتين من العيار الثقيل في الدوري الاسباني من ضمنها الكلاسيكو أمام برشلونة، بالإضافة إلى لقاء وحيد في دوري أبطال أوروبا.

سيستأنف ريال مدريد مبارياته في شهر اكتوبر بعد التوقف الدولي الحالي بلقاء من العيار الثقيل، حين يستقبل أثلتيك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة التاسعة في الدوري الاسباني يوم الأحد 17-10-2021.

بدأ النادي الملكي شهر اكتوبر بالخسارة أمام مستضيفه اسبانيول في يوم 3، ولكنه بقي في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني «أتلتيكو مدريد»، والثالث «ريال سوسيداد».

وسيرحل ريال مدريد بعدها إلى أوكرانيا لمواجهة «شاختار دونيتسك» على ملعب دونباس ارينا، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 19-10-2021.

وتعرض رجال المدرب كارلو أنشيلوتي للإحراج الشديد وسط جماهيره بالخسارة أمام شيريف تيراسبول بنتيجة (2-1) في الجولة الماضية، ليتجمد رصيدهم عند 3 نقاط في المركز الثاني خلف الفريق المولودفي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يمتلك كل من انتر ميلان وشاختار نقطة واحدة في رصيدهما.

وستعود عجلة ريال مدريد للدوران في الدوري الاسباني يوم الأحد 24-10-2021 حيث كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي «برشلونة» ضمن منافسات الجولة العاشرة، على ملعب الكامب نو وسط حضور جماهيري كبير.

وتعد مباراة الكلاسيكو في الدوري الاسباني، هي الـ 182 تاريخيًا بين الغريمين، انتصر ريال مدريد في 75 منها، مقابل 72 لفريق برشلونة، بينما فرض التعادل نفسه على 35 لقاء.

ولن يشهد الكلاسيكو تواجد أكثر اللاعبين مشاركةً فيه بـ45 لقاء وهدافه الأول بـ29 هدفًا الأسطورة الأرجنتينية «ليونيل ميسي» لأول مرة منذ 2005، بعد انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المنصرف.

وسيواصل ريال مدريد المنافسة ببطولة الدوري الاسباني حين يُلاقي أوساسونا في الجولة الـ11 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 27-10-2021، وسيختتم مباريات شهر اكتوبر بزيارة فريق إلتشي بالجولة الـ12 يوم الأحد 31-10-2021.

يذكر أن ريال مدريد خاض 6 مباريات في الشهر الماضي (سبتمبر)، 4 منها في الدوري الاسباني، فاز في 3، وتعادل مرة واحدة، ولعب مباراتين في دوري أبطال أوروبا انتصر في واحدة وخسر في الثانية.

جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر اكتوبر 2021

ريال مدريد : أثلتيك بلباو – الأحد 16-10-2021 (الدوري الاسباني – الجولة 9).

ريال مدريد : شاختار دونيتسك – الثلاثاء 19-10-2021 (مجموعات دوري أبطال أوروبا – الجولة 3).

ريال مدريد : برشلونة – الأحد 24-10-2021 (الدوري الاسباني – الجولة 10).

ريال مدريد : أوساسونا – الأربعاء 27-10-2021 (الدوري الاسباني – الجولة 11).

ريال مدريد : إلتشي – الأحد 31-10-2021 (الدوري الاسباني – الجولة 12).