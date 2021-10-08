جدول مواعيد مباريات الهلال في شهر اكتوبر 2021 «مهمة آسيوية صعبة، وصدام مع النصر»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات الهلال في شهر اكتوبر 2021، والذي سيشهد عددًا من المواجهات الهامة في الدوري السعودي للمحترفين وعلى رأسها صدام النصر، بالإضافة إلى لقاء صعب في دوري أبطال آسيا.

وسيفتتح نادي الهلال مبارياته في شهر اكتوبر بعد التوقف الدولي الحالي بمواجهة صعبة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يُلاقي وصيف النسخة الماضية «برسيبوليس» الإيراني على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض يوم السبت 16-10-2021.

وتأهل الزعيم إلى دور الثمانية بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات يوم 13 سبتمبر 2021، بينما خطف برسيبوليس بطاقة التأهل على حساب استقلال دوشنبه الطاجيكي بالفوز عليه (1-0).

وأصبح من المؤكد تأجيل ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن الجولة الثامنة في الدوري السعودي، من يوم الأحد 17-10-2021 إلى يوم آخر من نفس الأسبوع، سواء يوم الثلاثاء 19-10-2021 أو الأربعاء.

وقبل تلك الموقعة المنتظرة، خاض الزعيم 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022، حقق الانتصار في 3 مناسبات، وتعادل في مثلها، ليحصد 12 نقطة وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة مع فريق الفيحاء.

وسيواصل فريق الهلال رحلته في الدوري السعودي للمحترفين بعد ديربي الرياض، إذ يستقبل نظيره الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) يوم السبت 23 اكتوبر 2021، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويختتم رجال المدرب ليوناردو جارديم جدول مباريات شهر اكتوبر بمواجهة أهلي جدة في الجولة العاشرة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) يوم الجمعة 29-10-2021.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال خاض 4 مباريات رسمية في الشهر الماضي (سبتمبر)، 3 منها في الدوري السعودي، حقق الانتصار مرة واحدة، وتعادل في مناسبتين، بينما خاض مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا تمكن فيها من تحقيق الفوز.

جدول مواعيد مباريات الهلال في شهر اكتوبر 2021

الهلال : برسيبوليس – يوم السبت 16-10-2021 (ربع نهائي دوري أبطال آسيا).

الهلال : النصر – لم يتحدد موعد المباراة بعد (الدوري السعودي – الجولة 8).

الهلال : الرائد – يوم السبت 23-10-2021 (الدوري السعودي – الجولة 9).

الهلال : أهلي جدة – يوم الجمعة 29-10-2021 (الدوري السعودي – الجولة 10).