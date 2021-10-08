المصرية ميار شريف تتأهل للدور الثاني من بطولة إنديان ويلز للتنس

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 72 عالمياً لسيدات التنس، علي دانكا كوفينيتش لاعبة مونتينيغرو المصنفة 87 عالمياً، في أول مباراة بالدور الرئيسي "دور128" لبطولة إنديان ويلز (WTA1000) للتنس، وذلك بمجموعتين نظيفتين جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/1 6/3

وستواجه ميار شريف اللاعبة الأرجنتينية نادية بودوروسكا المصنفة 36 عالمياً، في المباراة القادمة في دور الـ 64.

وكانت ميار قد تقدمت إلى المركز الـ72 فى التصنيف العالمي للتنس، برصيد 1014 نقطة، حيث استطاعت ميار شريف أن تتقدم 24 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين “2/6- 3/6”.

ولأول مرة فى تاريخ التنس المصري، تصل لاعبة لنهائي مباراة سيدات في بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس، لتصبح ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة فى العالم.

يشار إلى أن ميار شريف حصدت المركز الثاني في بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس، المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية.