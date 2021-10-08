شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف يسعى البرتغالى كيروش لتحقيقها أمام ليبيا.. أبرزها كسب ثقة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ويأمل البرتغالى كارلوس كيروش في تحقيق 4 أهداف خلال مواجهة الفراعنة مع ليبيا نستعرضها في التقرير التالى..

البداية القوية

يسعى كارلوس كيروش في تحقيق الانتصار الأول الرسمي مع الفراعنة بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين نظيفين، خاصة أن المباراة مع المنافس على بطاقة التأهل، مستغلا عامل الأرض في تحقيق أول ثلاث نقاط له مع الفراعنة.

صدارة المجموعة

يهدف كيروش فى المقام الأول إلى الوصول لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفراعنة 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون، والفوز يوم الجمعة يضمن صدارة المجموعة قبل مواجهته في الأراضى الليبية يوم 11 أكتوبر.

كسب ثقة الجماهير

يسعى كيروش لكب ثقة الجماهير بتحقيق الفوز على ليبيا، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية انقسامات حول الأسماء التي تضمنتها القائمة باستبعاد أكثر من لاعب مهم، وتحقيق الفوز يمنح المدرب ثقة الجمهور الذى لن يتحدث على أي قرار فيما بعد بشرط تحقيق الهدف.

عودة الأداء

يمنى كيروش النفس في إعادة الفراعنة لتقديم الأداء المميز الذى كان عليه من فترة سابقة، خاصة أن المنتخب منذ فترة لا يقدم الأداء المنتظر منه وهو ما أدى إلى حالة غضب من الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدرى.