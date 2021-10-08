شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل محمد صلاح في الظهور الأول مع مدربى الفراعنة قبل لقاء ليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول اختبار رسمي لـ كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الأول يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الفراعنة أمام ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتضع الجماهير المصرية آمالها على المنتخب في تحقيق الفوز في ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول ومعظم نجوم المنتخب، ونستعرض فى السطور التالية حصاد ماقدمه محمد صلاح مع مدربى منتخب مصر فى أول ظهور..

هانى رمزى

واجه منتخب مصر نظيره سيراليون فى تصفيات أمم افريقيا 2011 بلاعبى المنتخب الأولمبى بقيادة هانى رمزى بعد ضياع فرصة التأهل للكان، وشارك صلاح فى أول مباراة بظهوره الدولى مع الفراعنة وخسر المنتخب بهدفين مقابل هدف وسجل هدف الفراعنة الوحيد مروان محسن.

بوب برادلى

سجل محمد صلاح هدفاً فى فوز الفراعنة بخماسية دون رد على كينيا فى اللقاء الودى الذى خاضه المنتخب فى أول ظهور للامريكى بوب برادلى

وفى أول مباراة رسمية مع برادلى فاز المنتخب على موزمبيق بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال بهدفين دون رد ولكن لم يسجل صلاح.

شوقى غريب

فاز منتخب مصر على البوسنة ودياً بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح ومحمد ناجى جدو فى أول ظهور للمنتخب بقيادة شوقى غريب، بينما فى أول مباراة رسمية خسر الفراعنة من السنغال بتصفيات الكان بهدفين دون رد .

هيكتور كوبر

شارك محمد صلاح في فوز منتخب مصر على غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، عبر باسم مرسي ومحمود تريزيجيه، في أول مباراة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ، وسجل في أول لقاء رسمي، عندما فاز الفراعنة على تنزانيا بثلاثية نظيفة، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

سجل الأهداف رامي ربيعة وباسم مرسي وأخيرًا محمد صلاح، الذي قدم أفضل فتراته مع المنتخب تحت قيادة كوبر، حيث اشتهر المدرب الأرجنتيني بأنه يعتمد على خطة "باصي لصلاح"، تعبيرًا عن اعتماده على اللاعب بشكل كامل في حسم المباريات وبناء خطته على قدرات صلاح في سرعة الانطلاقات والتسجيل.

وبالفعل لعب صلاح دورًا حاسمًا في عدة مباريات أبرزها لقاء الصعود لكأس العالم 2018 أمام الكونغو حيث سجل هدف التقدم وأضاف الثاني من ركلة جزاء في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

خافيير أجيرى

سجل محمد صلاح هدفين في فوز المنتخب بخماسية نظيفة على حساب النيجر بالجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا، وهي أول مباراة يخوضها الفريق القومي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، والذي لم يستمر طويلًا في قيادة الفريق، بعدما أقاله اتحاد الكرة عقب خروج المنتخب من دور الـ16 لأمم أفريقيا.

حسام البدرى

شارك محمد صلاح فى مباراة مصر مع كينيا التى انتهت بالتعادل 1-1 فى الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم فى أول ظهور لحسام البدرى ولكنه لم يسجل، وسجل هدف الفراعنة الوحيد بالمباراة محمد مجدى أفشة.