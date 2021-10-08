شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل الإسبانى كليمنتى مدرب ليبيا عندما واجه مصر قبل مواجهة الجمعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المنتخب الليبى بقيادة الإسبانى خافيير كليمنتى، ضيفا على المنتخب الوطنى في التاسعة مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الليبى اللقاء متصدرا للمجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على الجابون وأنجولا في الجولتين الأولى والثانية، فيما يدخل الفراعنة المباراة في المركز الثانى برصيد 4 نقاط من فوز على أنجولا وتعادل مع الجابون.

وتعد مباراة الجمعة هي المباراة الثانية التي يواجه فيها الإسبانى خافيير كليمنتى مدرب ليبيا الحالي، المنتخب الوطنى، حيث واجه مصر من قبل في التاسع والعشرين من يناير عام 2016 وديا مع المنتخب الليبى في ولايته الأولى، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما المدافع على جبر والمهاجم باسم مرسى، في المباراة التي أقيمت في مصر وشهدت إهدار مؤمن زكريا لركلة جزاء.

وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين.

حقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية .