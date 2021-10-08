شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى المنتخب أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد الشناوي، حارس مرمى منتخبنا الوطني، جاهزا لحراسة مرمى الفراعنة في مواجهة ليبيا المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، والتي تأتي ضمن مباريات التصفيات كأس العالم 2022، واشتكى الشناوي من إصابة في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية إلا أن الحارس أصبح جاهزاً تماماً من الناحية الطبية، وأصبح أمر مشاركته بيد الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأرجنتيني كارلوس كيروش، في أول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد مباراتي انجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الأول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

ويعد محمد الشناوي هو الحارس الأول لمنتخبنا الوطني رغم وجود حراس مميزين داخل قائمة المنتخب وهم محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، في الوقت الذي يحظى الشناوي بثقة الجهاز الفني بعد تألقه الواضح سواء مع فريقه الأهلي أو المنتخب الوطني.

وشهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتأكيد على قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وأنجولا، وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الآن في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا.