شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جيلبرتو يروى أسرار الرحيل عن الأهلي حتى لا يُضيّع تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى الأنجولي سيباستياو جيلبرتو ظهير الأهلي السابق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، موضحا أنه رحل بعدما شعر بأن الفريق لم يعد بحاجة له.

وواصل جلبرتو في تصريحات تليفزيونية سابقة: "كنت أتمنى أن أجد معاملة أفضل من التي واجهتها خلال رحيلي من النادي خلال تولي حسام البدري مسئولية تدريب الفريق وقتها".

واستغني حسام البدري عن جيلبرتو من أجل التعاقد وقيد اللاعب اللبناني محمد غدار موسم 2010.

وقال جيلبرتو: "لم يكن هناك خيار آخر للرحيل، لقد كان قرارا من المدير الفني وقتها وكان عليّ احترام القرار.. فالمدير الفني للأهلي وقتها كان يري أن رحيلي سيكون خطوة لتحسين الفريق والإمكانيات".

وتابع: "عقدي كان مازال مُستمرا لكني شعرت بأن هذا الوقت هو الأفضل لي للرحيل حتي لا استمر وأضيع تاريخي الذي صنعته مع الأهلي".

وواصل: "لكن كنت أرغب في تلقي معاملة أفضل من الذي حدث تقديرا لما قدمته مع الفريق".