شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤمن موقفه فى أزمة أجاي بأمرين بعد شكواه للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع محامي النادي الدولي بشكل مستمر لاتباع التعليمات فيما يخص أزمة جونيور أجاى مهاجم الفريق والذي قام بشكوي النادي لدي فيفا، واوصي المحامي إدارة الأهلي بأمرين للحفاظ على فرص النادي في القضية الأول هو دفع مستحقاته بانتظام والثاني هو خوضه التدريبات مع الفريق وعدم اجباره على التدريب منفرداً.

وتقدم أجاى بشكوى للاتحاد الدولى الفيفا ضد القلعة الحمراء بشكل رسمى يطالب فيها بفسخ تعاقده مع الأهلى والحصول على 900 ألف دولار نسبة الموسم الأخير فى عقده بعد قيام النادى الأحمر بوضعه على قائمة الانتظار، ورفض جونيور أجاي كل محاولات الأهلى لمنحه مستحقاته المتبقية فى عقده على طريقة التقسيط على مدار الموسم ليلجأ للفيفا.

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

وتحدث أجاي خلال الأيام الماضية بشكل غاضب مع مسئولى الأهلى بشأن وضعه في قائمة الإنتظار للفريق وعدم حصوله على قيمة عقده عن الموسم المتبقي له مع الأهلي.

ويرغب أجاي في الحصول على ما يقرب من 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق وهو ما يرفضه الأهلي ويصر على دفع مبلغ أقل بكثير من الـ900 ألف دولار حيث عرض الأهلي 300 ألف دولار فقط وعلى طريقة التقسيط بحيث يسدد النادى له جزء من المبلغ بشكل شهرى.