شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يدعو عموميته للانعقاد 26 نوفمبر ويفتح باب الترشح للانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادى سبورتنج الدعــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى وفقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71/2017 بالمقر الرئيسى للنادى المقررعقدها يوم الجمعة الموافق 26/11/2021 ، ونشر نادى سبورتنج عبر موقعه الرسمى بياناً جاء كالتالى:

يتشرف مجلس إدارة النادى بدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى وذلك يوم الجمعة الموافق 26/11/2021 للنظر في جدول الأعمال التالى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

اعتماد كافة ما ورد بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية التى كان مقرر انعقادها في 11/12/2020 والتى تم ارجائها بموجب قرار وزير الشباب والرياضة رقم 547 لسنة 2020 والمعلن جدول أعمالها بلوحة اعلانات النادى.

النظر فى تقرير مجلس الادارة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة2021/2022 انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021/2025 (رئيس – نائب رئيس – امين صندوق – 6 أعضاء – 3 اعضاء من الشباب) والشاب هو من يقل سنه عن 35 سنة يوم فتح باب الترشح وان جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وفق الترشيحات التى ستقدم لمجلس الإدارة والعرض على الجمعية العمومية. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى. النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ توجيه الدعوة للجمعية العمومية. تحصيل رسم صيانة المنشآت بمبلغ 250 جنيه مع الاشتراك السنوى لعام 2022 ولمدة عام. تخصيص مبلغ 150000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) من صندوق خدمات العاملين لصالح صندوق الزمالة.

وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لسلامة السادة الأعضاء .على أن يبدأ التوقيع بالكشوف من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً بالسرادق القائم أمام الصالة المغطاة بمنطقة البولو ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور وينتهى بانتهاء مواعيد التسجيل .ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور (5000) خمسة ألاف عضواً على الاقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية فإذا اكتمل النصاب القانونى يتم البدء فى فرز الأصوات ومناقشة جدول الاعمال بعد الانتهاء من التوقيع فى الكشوف فى تمام الساعة السابعة مساءاً وذلك بالصالة المغطاة.

سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 ولمدة 7 أيام متتالية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً ولمدة ثمانى ساعات يومياً بما في ذلك يوم الجمعة.

تقدم طلبات الترشح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذى وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادى طبقاً لشروط الترشح المعلنة بالنادى. علماً بأن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2020/2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية بخمسة عشر يوماً والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

التوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة عضوية النادى + بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة .

التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها. يحق للمرشح التظلم من أى إجراء من إجراءات الجمعية العمومية بما فى ذلك اجراءات الترشح والانتخاب إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفقاً لأحكام لائحة هذا المركز.